Трамп пожаловался на плохие книги о себе

Дональд ТрампФото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп пожаловался в Twitter на вышедшие за последнее время книги авторства племянницы Мэри Трамп и бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

«Много книг обо мне написано, некоторые из них хорошие, некоторые плохие. Хорошо это или плохо, но будет еще множество других книг», — написал американский лидер.

По словам главы государства, Болтон, «никчемное чучело и бряцающий оружием дурак», выпустил книгу, чтобы «вызвать к себе хоть какое-то доверие и заработать немного денег». Трамп также обратил внимание на то, что бывший помощник по нацбезопасности нарушил закон, предав огласке в книге огромное количество секретной информации, и соглашение о неразглашении. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что в конечном счете гонорар Болтона достанется правительству.

Рассуждая о книге племянницы, «ходячей катастрофы», Трамп заявил, что она редко появлялась и мало знает о нем. «[Мэри Трамп] говорит ложь о моих замечательных родителях (которые терпеть ее не могли) и обо мне и тоже нарушает соглашение о неразглашении. Она еще и нарушила закон, передав мои налоговые декларации», — заключил президент.

Мэри Трамп — 55 летняя дочь покойного младшего брата Дональда Трампа Фреда. Ожидается, что ее книга «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного в мире человека» выйдет в свет 28 июля.

Джон Болтон, бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика. Он стал автором скандальной книги «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме».