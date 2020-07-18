Правительство Турции опровергло обвинения в коррупции в ходе планирования канала Стамбул

«Ни одно из решений о зонировании не было принято для создания нетрудового дохода с учетом прибыли отдельных лиц. Мы, к сожалению, стали свидетелями отвратительной кампании определённых кругов, призванной исказить примечания к плану проекта. Здесь не было кумовства в прошлом и не будет в будущем», — цитирует Курума Анадолу.

Напомним, что турецкие власти на прошлой неделе опубликовали планы по зонированию земли, приобретённой министром финансов и казначейства Турции и зятем президента Реджепа Тайипа Эрдогана Бератом Албайраком и компанией, принадлежащей матери катарского эмира Тамима бин Хамад Аль Тани, вдоль маршрута строительства канала Стамбул.

Оба участка первоначально были зарегистрированы как сельскохозяйственные угодья, но теперь они значатся как торговые и туристические зоны. В более ранних сообщениях со ссылкой на экспертов утверждалось, что после повторного зонирования стоимость земли увеличилась почти в пять раз.