Более половины барнаульцев навсегда готовы покинуть малую родину из-за низкооплачиваемой работы

54 % жителей Барнаула согласны уехать навсегда из родного города ради высокооплачиваемой работы. Такие результаты опроса в рамках исследования трудовой миграции приводит «Авито «Работа».

По итогам исследования было отмечено, что практически все барнаульцы готовы переехать ради лучшего трудоустройства с высокой зарплатой. Это подтвердили 92 % опрошенных жителей города. Из них более половины – 54 % согласны уехать навсегда. Еще 18 % не прочь покинуть Барнаул на полгода, 11 % — на срок от шести месяцев до года. Более того, больше трети горожан (34 %) готовы уехать вообще куда угодно при первой же возможности. Другая треть опрошенных (32 %) отметила, что предпочтет Барнаулу любой город с благоприятными климатическими условиями. Другими популярными направлениями переезда стали соседние регионы (26 %), другая страна (23 %), ближайший крупный город или региональная столица, а также Москва и Санкт-Петербург или другой город-миллионник (21 %). К переезду на другой континент готовы меньше всего барнаульцев (11 %).

Основными причинами для переезда, из которых можно было выбрать, большинство назвало лучшие финансовые условия и высокую зарплату — таких респондентов оказалось 92 %. 48 % отметили, что готовы покинуть город ради перспектив в карьере, а 46 % — ради более комфортных условий жизни. Также для жителей Барнаула важны гибкий график или баланс между работой и личной жизнью (31 %), возможность участвовать в интересных проектах (19 %), путь к высокой цели (12 %), а также репутация и бренд компании (9 %). Кроме того, горожане придают высокое значение низкой стоимости проживания в целевом регионе (43 %), климатическим условиям и экологии (36 %), а также наличию развитой инфраструктуры (28 %).

Также частыми причинами для смены места жительства в Барнауле является высокая стоимость проживания (33 %), экономическая, социальная и политическая обстановка (26 %), отсутствие поддержки регионального правительства (25 %), плохой климат и экология (14 %), плохая инфраструктура (14 %), социальное окружение (12 %) и сложная транспортная доступность (7 %). Из-за скудного исторического и культурного наследия региона готовы уехать меньше всего респондентов (3 %).

Стоит отметить, что по большинству пунктов опроса результаты в Барнауле вполне соотносятся с общероссийскими и разнятся в паре процентов. Однако полностью готовых сменить место жительства ради высокооплачиваемой работы в России 80 %. Этот показатель серьезно отличается от барнаульского (92 %). При этом также меньше половины россиян согласны покинуть свой город навсегда (48 %).

Результаты опроса говорят о проблемах с трудоустройством, причем не только в Барнауле, но и в стране в целом. Респондентов опрашивали в июле, поэтому итоги исследования также отражают влияние COVID-19 на ситуацию. Также стоит отметить количество покидающих регион из-за экономической, социальной и политической обстановки и отсутствия поддержки регионального правительства. В целом по стране эти показатели значительно ниже чем в Барнауле – 20 % и 17 % соответственно.

Добавим, что жители Барнаула совсем неприхотливы по сравнению с гражданами из других регионов. Об этом говорит результат исследования, в котором россиян попросили назвать сумму месячного заработка для достойной жизни. Барнаульцы признались, что им вполне хватило бы 55 тысяч рублей. Это одна из самых скромных цифр в стране, что, впрочем, не отменяет того факта, что средняя зарплата в Алтайском крае в 28 тысяч рублей до этих цифр будет расти еще много лет при текущих темпах. По всей видимости, даже такие небольшие запросы Барнаул удовлетворить не способен, если практически все готовы уехать из него ради работы с высоким жалованием.