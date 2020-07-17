Житель Иркутской области послал на ЕГЭ вместо себя родственника

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Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Житель Иркутской области послал на ЕГЭ по математике вместо себя родственника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошел в городе Усть-Илимске.

Экзамен должен был сдать 32-летний мужчина, который намеревался поступить в ВУЗ. Он предложил своему 28-летнему родственнику пойти на экзамен вместо него.

Отмечается, что изначально молодому человеку удалось провести членов комиссии, но в дальнейшем его личность установили.

Он обвиняется по статье «Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации».

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