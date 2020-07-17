Facebook устранил неполадки, мешавшие работе приложений по всему миру

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Facebook устранил неисправности в программном обеспечении для разработчиков (Facebook SDK), которые привели к неполадкам в работе многих популярных приложений. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель компании.

Отмечается, что ошибка была связана с изменениями в исходном коде.

Ранее сообщалось, что ряд популярных приложений перестали работать на гаджетах по всему миру. В число практически одновременно переставших работать приложений вошли: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder, Viber, Spotify, iTunes, Apple Music. Возможной причиной сбоев называлась проблема с Facebook SDK.

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