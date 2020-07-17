Twitter: атака хакеров на аккаунты соцсети была скоординирована

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Атака неизвестных хакеров на Twitter-аккаунты американских предпринимателей и других известных людей в стране была скоординирована благодаря сотрудникам компании, имевшим доступ к внутренним системам соцсети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление службы поддержки Twitter.

«Мы зафиксировали скоординированную атаку со стороны лиц, которые выбрали в качестве объекта внедрения некоторых наших сотрудников, имевших доступ к внутренним системам и инструментам», — заявили в службе поддержки.

Атака была направлена на захват аккаунтов для того, чтобы размещать сообщения от лица известных пользователей для мошеннических операций, отметили в Twitter.

В настоящий момент компания заблокировала большинство взломанных учетных записей и удалила твиты с предложением зачислить деньги на счета злоумышленников.

Ранее хакеры разместили на страницах бизнесменов и знаменитостей фейковые сообщения о возможности удвоить денежные средства, которые поступят от пользователей на биткойн-кошелек.

На данный момент контроль над большинством аккаунтов уже удалось вернуть. Объем украденных денежных средств уже превысил $110 тыс.

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