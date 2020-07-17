Владимир Фриске высказался о болезни Анастасии Заворотнюк

Владимир Фриске переживает за Анастасию Заворотнюк и надеется, что актриса сможет победить болезнь. Сейчас Заворотнюк находится дома, ее состояние улучшилось, однако пока о полной победе над заболеванием речи не идет. Владимир Фриске подчеркнул, что пока нельзя сказать, хорошо или плохо, что актрису отпустили домой. Вспоминая, он поделился, что в какой-то момент Жанне Фриске тоже разрешили побыть дома, ей стало лучше и состояние сохранялось четыре месяца, но потом резко наступило ухудшение.»Дай Бог, чтобы все было хорошо. И чтобы лечение помогло этой девочке!» — поведал Владимир.

Отец покойной исполнительницы отметил, что сейчас медицина прогрессирует в направлении борьбы с онкологией.Заворотнюк неожиданно исчезла с телеэкранов летом прошлого года. Позже стали появляться слухи об онкологическом заболевании, проявившемся у актрисы. Несмотря на многочисленные просьбы общественности, родственники знаменитости продолжают скрывать подробности ее самочувствия и хода лечения.Ранее в СМИ появилась информация, что звезда «Моей прекрасной няни» стала чувствовать себя лучше и вернулась в свой загородный дом. По неподтвержденным данным, актриса пошла на поправку, но считать, что 49-летняя знаменитость полностью поборола недуг, еще рано. Группа поддержки звезды поздравила тяжелобольную актрису с Днем Петра и Февронии и приоткрыла завесу тайны лечения.