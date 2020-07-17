Жена Михаила Ефремова вынуждена трудиться на трех работах

Жене известного актера Михаила Ефремова Софье Кругликовой приходится работать на трех работах, чтобы прокормить семью. Женщина была вынуждена стать «главой семейства» после того, как ее супруг устроил смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве.Михаил Ефремов, свежие новости сегодня, 17.07.2020Как сообщают близкие к семье источники, до происшествия Ефремов часто уговаривал 49-летнюю супругу бросить работу и заниматься воспитанием детей и следить за домашним уютом. Однако Кругликова не согласилась, и ее решение оказалось верным. После смертельной аварии с участием Ефремова Софье пришлось зарабатывать на жизнь всей семьи, не забывая о подработках.

«Соня уже доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства. В Гнесинке у нее тоже часы — она старший преподаватель. Но, конечно, много подрабатывает. Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты. Теперь, видимо, подработок будет брать больше — детей кормить ведь надо. А сбережений особых нет», — поведал один из знакомых семьи.Уточняется, что Софья часто посещает церковь, выражает поддержку супругу, но в то же время готовится к тому, что Михаилу придется отправиться в тюрьму на длительный срок.Ранее наш сайт n4k.ru сообщал о том, что ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. В результате столкновения автомобилей погиб 58-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.