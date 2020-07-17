Под Вологдой школа сгорела из-за удара молнии

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В селе Вологодской области школа сгорела из-за удара молнии, написал «Вконтакте» губернатор Олег Кувшинников.

«В Тарногском районе от удара молнии сгорела школа в Шебеньгском Погосте», — написал Кувшинников.

Губернатор добавил, что это было небольшое деревянное здание. Поскольку гроза произошла ночью, в школе никого не было.

Глава региона сообщил, что с 1 сентября старшеклассников будут возить на учебу в райцентр, а для малышей выделят помещение для занятий в детском саду.

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