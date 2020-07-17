Крановые подвесные весы на производство

Каждый год на рынок поступает весоизмерительное оборудование упрощающее работу на предприятиях. Весы крановые подвесные заслуживают отдельного внимания в области практичности, безопасности и универсальности. Производители продумали каждые детали до мелочей, доведя устройство до полного совершенства. Мощные вычислительные процессоры способны мгновенно решить сложные поставленные перед ними задачи. Современное программное обеспечение дает возможность операторам использовать новейшие функции, экономящие время всего рабочего процесса. Весы крановые подвесные – приборы, за которыми будущее каждой компании.

Весы крановые подвесные: общие характеристики

Весы крановые подвесные – инновационная разработка нового поколения, представляющая новые возможности. Главное преимущество приборов заключается в погрузочных и разгрузочных работах с транспортировкой по производственной территории и одновременном взвешивании нестандартных и крупногабаритных грузов. Грузоподъемность может варьироваться от 500 килограмм до 20 тонн. Благодаря таким качествам весы крановые подвесные стали востребованы среди промышленности, производства, строительных площадок, крупных складов, портов и других крупных предприятий. Прибор крепится при помощи стальной высокопрочной серьги на любые типы подъемных устройств. Металлический поворотный крюк с автоматической защелкой обеспечивает надежное крепление строп. Оператору нет надобности находиться в непосредственной близости с тяжелым висячем грузом, так как все управление осуществляется при помощи дистанционного пульта. Это положительно сказывается на безопасности всех сотрудников компании.

Весы крановые подвесные поражают своим функциональным набором: индикатор заряда аккумулятора, автообнуление, тарирование, эконом режим, ждущий режим при неиспользовании весов, звуковой сигнал при перегрузке, усреднение показаний при нестабильной нагрузки и многое другое. Результаты поступают на светодиодный индикатор с увеличенными символами и яркой подсветкой, что позволяет разглядеть данные с большой дистанции. Вся необходимая информация передается на персональный компьютер через встроенный интерфейс RS-232.

Новейшая защита тензометрических датчиков IP5/IP67 расширяет места эксплуатации аппарата (открытые участки, запыленные, влажные помещения). Цельнометаллический корпус из нержавеющей стали с высокой прочностью обеспечивает безопасность внутреннего механизма. Весы крановые подвесные прекрасно зарекомендовали себя при работе в морозильных камерах или горячих цехах и все это благодаря большому температурному диапазону от -20°С до +45°С. Автономность весоизмерительного оборудования обеспечивает встроенная энерго вместительная аккумуляторная батарея. Также весы крановые подвесные могут функционировать от бытовой электросети 220В.

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