Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині

Верховна Рада України на засіданні 17 липня підтримала проєкт постанови про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 138 нових.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, у Волинській області буде 4 райони: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький.

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Згідно з постановою, межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.

Вибори депутатів до райрад у ліквідованих районах Волині не відбудуться.