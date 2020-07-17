В Конгресс США поступил закон о санкциях против Турции за закупку С-400 у России

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Виталий Невар/Reuters
В Конгресс США поступил законопроект о санкциях против Турции за закупку у России зенитных ракетных комплексов С-400, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что авторами выступили сенаторы Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.
Документ называется «Закон о противодействии экспорту российских вооружений».
В 2017 году Россия и Турция подписали договор на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400. Турция стала единственной страной в НАТО, купившей такое оружие у России, что вызвало негативную реакцию у альянса.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, которая может уничтожать все современные средства воздушно-космического нападения, включая гиперзвуковые.
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