Нижнекамский врач откровенно рассказал о работе в COVID-госпитале

Врач Нижнекамской ЦРБ Марат Магомедов, отработавший свою первую смену в COVID-госпитале, рассказал, что был поражен масштабностью распространения инфекции, и призвал заразившихся не пускать болезнь на самотек.

«Коронавирус удивил масштабностью. Как-то за одну ночную смену в госпиталь поступили 25 человек», — приводит слова врача пресс-служба минздрава РТ.

Специалист отметил, что вирус поражает незаметно. «Пациент чувствует недомогание и первые несколько дней либо сам лечится дома народными средствами, либо не обращает внимания на свое самочувствие. А через 8 дней поступает к нам, в этом случае состояние пациента уже тяжелее», — сказал Магомедов.

За двухнедельную смену доктор перевел в реанимацию пять человек с ухудшением состояния: «Трудно смотреть на пациента, который может уйти, поэтому я старался спускаться в реанимацию только по делу. Слава богу, даже тяжелые выкарабкиваются. Самое приятное в нашей работе — когда пациент выписывается домой и говорит „спасибо“. Кто-то даже заморачивается и, чтобы поблагодарить нас, возвращается с тортиком».

Медик призвал относиться к своему здоровью серьезно: «Если уже чем-то заболели, то не пускайте на самотек и не надейтесь, что пройдет само, — потом может быть уже поздно. А еще продолжайте соблюдать элементарные правила гигиены, они важны не только во время пандемии».