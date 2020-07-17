В Бразилии на срезанном стволе дерева обнаружили образ Иисуса Христа

В мире происходит очень много странных событий, которые заставляют задуматься. Достаточно часто можно столкнуться с тем, что люди в самых разных местах видят образы Иисуса Христа. Подобное случилось и в Бразилии несколько дней назад, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Рабочие из Бразилии были одновременно удивлены и шокированы тем, что они увидели на срезе куска дерева. Сначала они не поверили своим глазам, но обнаруженный образ Христа был настолько четким, что это не получится списать на фантазию или же игру воображения.Некоторое время назад директор дорожных работ Одимар Соуза вместе со своими коллегами занимался вырубкой деревьев в юго-западной части одного из штатов Бразилии, в Мату-Гросу-ду-Сул. Именно тогда несколько мужчин увидели непонятную фигуру на одном из свежесрезанных деревьев. Сначала они не поняли, что же там изображено, но когда присмотрелись более внимательно к срезу, то были удивлены увиденным. Рабочие разрезали ветку с помощью бензопилы и после этого форма начала приобретать отчетливый человеческий вид. Совершенно все рабочие, которые в тот момент находились рядом и видели обнаруженный образ, сказали, что это точно Иисус в рясе. Спутать такое с чем-то другим вряд ли получится, ведь видно каждую деталь обнаруженного на срезе древесины образа. Фотографии, на которых можно рассмотреть находку, сразу же попали в социальные сети, где их начали активно комментировать. Многие пользователи посчитали это знаком свыше, который о чем-то предупреждает. Другие же скептически отнеслись к находке и даже высказали свое мнение о том, что образ был нарисован на дереве и предоставлен так, как будто бы он стал заметен только после разреза ветки. Несмотря на то, что же это на самом деле, находка сама по себе удивляет и шокирует, а также заставляет поверить в высшие силы.