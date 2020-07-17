ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о введении новых цен на газ для российских промышленных потребителей, начиная с 1 августа текущего года. Документы заметил «Интерфакс» на портале правовой информации.

Накануне был обнародован приказ с трехпроцентной индексацией для населения.

Однако в выпущенных 17 июля приказах на портале правовой информации не указываются цены на газ.

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