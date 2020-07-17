Ветеринар рассказал о породах собак, для которых авиаперелет смертельно опасен

После нескольких скандальных историй, связанных с перевозкой домашних животных, специалист дал дельные советы.

Возможность путешествовать вместе со своим питомцем, которую предоставляют авиакомпании, иногда оборачиваются в лучшем случае скандалами, в худшем – трагедией. Однако хозяева животных тоже должны подходить серьезно к авиаперелету, потому что, как выяснилось, не все породы собак могут перенести высоту. Как рассказала руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов, некоторым породам не только противопоказан перелет, но и смертельно опасен. Прежде всего это бульдоги (английские, французские, американские), мопсы, пекинесы, ши-тцу, боксеры. Также речь идет и о ши-тцу, гриффонах, бостон-терьерах, бордоском доге. Как пояснил Логинов, это обусловлено конфигурацией челюсти. Во время полета из-за перепада давления у собачек появляется удушье, которое может привести к смерти. Помимо этого перепад давления может вызвать рвоту, от которой питомец может захлебнуться. Экипаж самолета, как правило, не обучен навыкам реанимировать животных, поэтому надежды на него никакой, обратил внимание ветеринар.

На всякий случай специалист рекомендует не кормить любимца за полдня до полета. Также он советует обеспечить собаку обильным питьем из-за сухого воздуха в самолете, который вызывает жажду.

Смерть может быть вызвана и застоем крови в тканях, поэтому хозяин должен особенно тщательно подбирать переноску. Она должны быть посвободнее, чтобы собака могла спокойно встать и хотя бы немного передвигаться, советует Логинов. Просит он не забывать и о привычной подстилке и любимой игрушке, чтобы хоть как-то снизить стресс, который испытывают животные в непривычной обстановке.

Вопрос об авиаперевозках домашних животных встал остро после нескольких скандальных случаев, связанных авиакомпанией «Аэрофлот». Так, владельцы питомцев получали по прилету травмированных кошек и собак. В конце июня пассажирка, летевшая рейсом Москва-Симферополь пожаловалась на то, что ее собака пострадала. Вся переноска была в грязи и крови, а у питомца были повреждены зубы и десна, разбита мордочка. И это при том, что за «собачий» билет было заплачено столько же, сколько за обычного пассажира.

А пассажиру «Аэрофлота» Максиму Чумаченко повезло меньше: из трех котов редкой породы, двое погибли от полученных во время перелета травм. При этом авиаперевозчик согласился компенсировать ему только стоимость поврежденной переноски.