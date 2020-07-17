Песков оценил слова Памфиловой о переносе единого дня голосования

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой о переносе единого дня голосования с сентября на другой месяц.

«В данном случае не могу озвучить никакую позицию по этому вопросу», — передает его слова корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования, так как сентябрь для этого «самый неудачный месяц».

Единый день голосования должен состояться 13 сентября 2020 года. Он пройдет в 53 регионах, в 17 из них изберут руководителей субъектов.

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