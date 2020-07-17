Умный самолет: в России создают истребитель шестого поколения

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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» во время воздушной…

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2018 года

Александр Вильф/РИА Новости

Над созданием следующего — шестого — поколения истребителей компании «МиГ» и «Сухой» будут работать совместно, заявил гендиректор организации Илья Тарасенко. О создании в России таких машин говорят еще с 2016 года. Ожидается, что главной их особенностью станет управление за счет искусственного интеллекта.

Компании «МиГ» и «Сухой» будут совместно заниматься разработкой боевого авиационного комплекса шестого поколения, сообщил в интервью РИА «Новости» генеральный директор компаний «МиГ» и «Сухой» Илья Тарасенко.

Он назвал главными конкурентами американских и европейских авиапроизводителей. По его словам, чтобы поддерживать уверенное лидерство в этой отрасли, компаниям «МиГ» и «Сухой» необходимо консолидировать лучшие компетенции и создать новые самолеты шестого поколения.

«Объединение потенциалов в рамках общих задач и общих целей — это колоссальная возможность сделать серьезный рывок. У зарубежных компаний таких возможностей уже нет», — обратил внимание Тарасенко.

Вместе с тем он уточнил, что планов объединения конструкторских бюро нет, инженерные школ «МиГа» и «Сухого» продолжают развиваться в рамках каждого КБ.

«Конечно же, та синергия, которую мы получим при сближении двух компаний, будет способствовать развитию конструкторского потенциала дивизиона — совместные разработки, трансфер технологий и прочие процессы запланированы в рамках формируемой стратегии. Однако хочу еще раз отметить — каждая конструкторская школа сохранит свою самобытность и уникальность, которые будут выражены в новых проектах легких и тяжелых авиационных комплексов», — подчеркнул гендиректор авиастроительных компаний.

Обсуждение разработки истребителя шестого поколения в России началось еще в 2016 году, когда об этом рассказал занимавший тогда пост вице-премьера Дмитрий Рогозин.

В настоящее время новейшим военным самолетом в России считается истребитель пятого поколения Су-57. Первый образец должен поступить в ВКС России в текущем году. Эта машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые Су-57 поднялся в воздух в 2010 году. Истребитель превосходит конкурентов благодаря сочетанию высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, современному комплексу бортового оборудования и малой заметности.

На данный момент продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем и режимы работы двигателя второго этапа. В мае вице-премьер Юрий Борисов сообщил РИА «Новости», что Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования.

Бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев считает, что Су-57 за счет своего большого модернизационного потенциала может «перескочить» в следующее поколение.

«Это, на самом деле, прекрасный самолет, и он может быть не только пятого, но и шестого поколения. У него огромнейший модернизационный потенциал. Самое главное, что по своей незаметности он лучший среди существующих образцов. Он воплотил все лучшее, что есть в современной авиационной науке, не только российской, но и мировой», — говорил Бондарев.

Он также сообщил, что в России разрабатывают истребители шестого поколения не только в пилотируемом, но и в беспилотном варианте.

О том, что Су-57 имеет некоторое отношение к истребителям шестого поколения, говорил и источник ТАСС в авиационной промышленности. По его словам, отдельные бортовые системы для самолета шестого поколения уже сейчас испытываются на Су-57. Он уточнил, что речь идет о «системах управления и навигации, системе оружия».

Советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев рассказывал ТАСС, что лазерная защита истребителя шестого поколения будет сжигать головки самонаведения ракет противника, которые атакуют самолет.

Кроме того, по словам представителя КРЭТ, в состав вооружения истребителя войдут электромагнитные пушки и управляемые электронные боеприпасы.

Планируется, что истребители шестого поколения будут действовать в «стае». Один-два пилотируемых аппарата будут управлять 20-30 беспилотниками, способными нести любое оружие.

«Один беспилотник в стае будет нести СВЧ-оружие [сверхвысокочастотное], включая управляемые электронные боеприпасы, другой — средства радиоэлектронного подавления и поражения, третий — набор обычных средств поражения. Каждая конкретная задача решается разным вооружением», — пояснил Михеев.

Принцип боевого порядка, который летчики называют стаей или роем, заключается в информационном обмене между истребителями в режиме реального времени. Как писало ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе, это предполагает, что информационно-управляющая система каждого самолета автоматически обрабатывает данные с собственных датчиков и с датчиков других бортов.

В ходе форума «Армия-2019» глава объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил в интервью телеканалу «Звезда», что в настоящее время создаются новые силовые установки, материалы и программно-аппаратные решения. По его словам, самолет будет все больше становиться летающим компьютером.

Тогда же Илья Тарасенко рассказал «Звезде», что основное требование в разработке истребителей шестого поколения — искусственный интеллект.

«Я думаю, что принятие решений будет полностью отдано непосредственно самому самолету. А дальность и другие характеристики — это уже дело прикладное. Самое главное — интеллект, который будет там заложен», — подчеркнул он.

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