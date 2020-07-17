В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

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Алексей Никольский/РИА «Новости»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА «Новости».
По его словам, на Украине все чаще говорят о том, что минский комплекс договоренностей уже не актуален и его необходимо заменить другим, более современным документом.
«Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине», — отметил представитель Кремля.
Он также рассказал, что согласование нового документа невозможно без участия представителей ЛНР и ДНР, а Киев категорически отказывается от контактов с ними.
По этой причине ситуация с урегулированием конфликта «оставляет желать лучшего», констатировал Песков.
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