Песков ответил на слухи об искажении Россией Минских соглашений

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Россия якобы занимается трактовкой минских соглашений, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он пояснил, что зафиксированная в них последовательность действий не позволяет искаженно трактовать их.

При этом Песков заявил, что трактовки звучат от Киевской стороны.

«А вот здесь как раз и самый большой камень преткновения, потому что мы не трактуем, мы читаем, а в Киеве пытаются трактовать», — сказал он.

Представитель Кремля также добавил, что Россия и Украина имеют ряд расхождений в этом вопросе.

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