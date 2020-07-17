Путин заявил, что Россия готова быть посредником в переговорах между Арменией и Азербайджаном

Президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами совета безопасности РФ, в ходе которого состоялся обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям», — сказано в сообщении.

Как писал «БИЗНЕС Online», вопреки ожиданиям экспертов о скорой деэскалации и начале переговорного процесса конфликт уже стал крупнейшим с 2016 года, когда с обеих сторон погибли не менее 33 человек и около 200 получили ранения.

Напомним, столкновения начались еще 12 июля, Баку винит Ереван в нарушении режима прекращения огня, а армянская сторона заявляет, что азербайджанские военные нарушили границу. Так или иначе стороны начали обмениваться артобстрелами, в ход пошли также танки и беспилотники. В итоге на вечер четверга страны объявили о 16 убитых: 12 военных, включая генерала и полковника, потерял Азербайджан; Армения заявила о гибели четверых, включая майора и капитана. В то же время на протяжении всего конфликта два государства постоянно обвиняли друг друга в дезинформации.