Астрономы зафиксировали сигнал, который шел до Земли около 10 миллиардов лет

Астрономам удалось зарегистрировать невероятно далекий сигнал оптического характера. Он остался после того, как случился короткий гамма-всплеск SGRB181123B. Интересным моментом в данной ситуации является то, что сигнал шел к нашей планете около 10 миллиардов лет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Сделанное учеными открытие является подтверждением гипотезы о том, что в ранней Вселенной формирование звезд происходило с невероятной скоростью. При этом нейтронные звезды, которые по мнению многих специалистов являются виновниками возникновения гамма-всплесков, сталкивались достаточно часто.Гамма-всплески считаются самым высокоэнергетическим процессом, который только может происходить в нашей Вселенной. Они могут иметь разную длину – от пары секунд и до десятков тысяч секунд. Астрономы говорят о том, что короткие сигналы возникают в результате того, что происходит слияние нейтронных звезд или же черные дыры поглощают объекты небольшого размера. На сегодняшний день специалисты используют специальные детекторы гравитационных волн, с помощью которых удается зафиксировать огромное количество самых разных волн, которые поступают с космических просторов. Но при этом очень редко удается зафиксировать сигналы, возникшие в результате слияния нейтронных звезд в ранней Вселенной.Астроном Керри Патерсон заявила о том, что им удалось зафиксировать очень редкий гамма-всплеск. Стоит отметить, что впервые его зафиксировали еще в конце лета 2018 года и с того момент происходило изучение и наблюдение за данным событием. Особенностью сигнала является то, что гамма-всплеск SGRB181123B случился тогда, когда возраст Вселенной был примерно 30% от нынешнего. Это дает уникальную возможность получить новую информацию относительно того, как происходило слияние нейронных звезд в самом начале образования Вселенной.