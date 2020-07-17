На Марсе обнаружили руины древнего сооружения: фото и видео находки

Космическая эра началась уже достаточно давно, когда люди впервые смогли попасть в космические просторы. Но какие-то результаты от запуска спутников и полетов в космос удалось получить только относительно недавно, когда начал развиваться интернет и в сеть стали выкладывать фото поверхностей разных планет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Люди активно рассматривают выложенные NASA/ESA в сеть снимки и проводят их тщательных анализ. За счет этого удается заметить самые неожиданные мелочи, которые могут быть как игрой воображения, так и действительно реальностью. 12 июля Джин Уорд вместе со своими друзьями выложил в социальной сети видео, на котором они анализировали официальные фотографии поверхности Красной планеты. На них они смогли обнаружить самые странные и даже в некоторой степени безумные вещи, которыми и поделились с общественностью. Все показанное в видео сопровождалось комментариями Джина. Он говорит о том, что артефакты или же аномалии, которые они нашли, могут на самом деле оказаться структурами, которые находятся в состоянии распада. Находка при этом имеет вид мегалитических блоков или же плит. Кроме того, кажется, что данные структуры имеют отверстия. Рядом с одним из обнаруженных объектов также просматривается некая пирамидальная поверхность. Спорить с Джином никто не стал, ведь находка действительно состоит из мегалитов и напоминает руины от какого-то сооружения. Это могла быть стена или же огромная пирамида. Если сделать увеличение картинки немного меньше, то можно рассмотреть даже подобие фундамента, ведь прямой угол выступает с песка достаточно четко. Мегалитическая стена была обнаружена в долине Маринер, которая располагается в каньоне Мелас. Именно эта часть Марса была лучше всего изучена марсоходами и есть больше всего снимков поверхности, которые изучаются на сегодняшний день огромным количеством не только специалистов, но и просто любителей космоса.