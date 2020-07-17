Житель США снова заболел коронавирусом через 10 дней после выздоровления

82-летний мужчина из Массачусетса продолжительное время боролся с болезнью, что было совсем непросто в его возрасте. Однако, как стало известно, отчаянная битва не принесла результатов: американец заболел вновь, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Пациент был заражен коронавирусом в начале апреля: он обратился в Boston’s Massachusetts General Hospital, так как температура тела не снижалась. Больного подключили к аппарату ИВЛ, поскольку мужчина был не только в возрасте, но и относился к группе риска: у него имелись болезнь Паркинсона, диабет, хроническое заболевание почек и высокое давление. На протяжении почти 40 дней мужчина сражался за жизнь. В конце лечения два теста показали отрицательный результат. К сожалению, у судьбы были другие планы насчет мужчины: спустя 10 дней американец вновь пришел в больницу, только уже с симптомами посерьезнее. Так, у пожилого человека был жар, также ему было сложно дышать.Рентген грудной клетки показал следы «деятельности» вируса: легкие были поражены. Также тест вновь выявил коронавирус. Повторное лечение заняло полмесяца. Уже на 15-й день врачи выписали американца. По мнению экспертов, имело место не повторное заражение, а неточность тестирования. Это возможно в случае продолжительного вирусовыделения.Согласно исследованиям, организм человека либо вовсе не вырабатывает иммунитет, либо вырабатывает на короткий срок (максимум на полгода). Это означает одно: нужно максимально себя беречь и не надеяться, что вы не заболеете вновь.