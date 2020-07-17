Зарубежный доктор рассказал, какие заболевания можно диагностировать по языку

Очень часто язык может дать ценные подсказки о том, что происходит со здоровьем человека. В идеале он гладкий и розовый, но если цвет отличается, стоит насторожиться. Изменение внешнего вида языка всегда говорит о том, что пришла пора сходить к врачу и пройти осмотр. А последний у многих докторов, как правило, начинается с известной просьбы. «Откройте рот, покажите ваш язык»… Читайте на Информинг.Ру: Ортопед объяснил, почему болят ноги от обуви без каблукаДоктор Джейкоб Тейтельбаум, автор книги «Настоящая причина, настоящее излечение», эксперт американского телеканала Newsmax, рассказал, какие заболевания можно диагностировать в том числе по изменившемуся цвету языка.Белые пятна на поверхности с большой долей вероятности могут сигналить о бактериальной инфекции, более известной как молочница. Она — следствие дисбаланса бактерий в ротовой полости. У детей молочница во рту может появиться после перенесенной инфекционной болезни либо длительного применения антибиотиков, а у взрослых — и после либо на фоне стресса.Белый «волосатый» язык — результат накопления белка в избытке. «Волосатый» язык также может быть и черного цвета. Конечно, речь идет не о появлении волос в прямом смысле слова. Это просто патология характеризуется увеличением языковых рецепторов, которые очень похожи на волоски. Протекает медленно, и за ней могут скрываться не только дискомфортные ощущения, хотя в большинстве случаев «волосатый» язык безобиден.

Малиновый язык может указывать на витаминную недостаточность, болезнь Кавасаки или другие инфекции. В редких случаях красные пятна на языке могут быть предраковыми. Поэтому так важно вовремя сходить к врачу, чтобы не допустить развития онкологического заболевания.Алый лаковый язык — признак цирроза. Сходить к гепатологу или гастроэнтерологу стоит, особенно если появилась и другая симптоматика — например, пожелтение кожи.«Горящий» язык или «синдром жжения рта», когда у человека впечатление, что его язык огнем горит, может быть вызвано сахарным диабетом и сухостью во рту, которую он дает. Однако проблема может быть и с нервной системой, подчеркивает Тейтельбаум. В этом случае стоит записаться на прием к эндокринологу и, в случае необходимости, к неврологу и невропатологу.Когда язык кажется слишком большим для остальной части рта, человек может страдать от макроглоссии, которая может быть вызвана гипотиреозом и инфекцией аллергии.Язык с трещинами — явление нормальное, с возрастом они понемногу появляются у каждого человека. Но если их много, они могут быть и не безвредны. Трещины на языке порой могут указывать на псориаз и синдром Шегрена. Врач попросил людей принять информацию к сведению, но не ставить себе диагноз. Только врач может определить причину того или иного состояния. К тому же, один признак не дает представления о полной клинической картине. Яндекс Дзен