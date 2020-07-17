​Экс-министра экологии РТ арестовали по подозрению в организации убийства

Советский районный суд Казани арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана и экс-главу Буинского района Агляма Садретдинова до 29 июля. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Взяли под стражу до 29 июля, на срок предварительного следствия», — сообщила представитель суда.

Напомним, Садретдинова задержали накануне. Его подозревают в организации убийства мужчины в 2003 году. По версии следствия, бывший министр экологии РТ заказал убийство мешавшего ему активиста и бизнесмена Рашида Садыкова членам организованной преступной группы «Квартала». Впоследствии те за 180 тыс. рублей застрелили мужчину на пороге его дома в Буинске.

Расследованием занимается первый отдел по особо важным делам СУ СКР по РТ. Сам Садретдинов ранее отвергал обвинения в свой адрес и говорил, что его пытаются очернить.

Подробнее о деле «буинского Фургала» читайте в материале «БИЗНЕС Online».