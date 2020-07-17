Над поверхностью Луны пролетел очередной флот НЛО

В последнее время Луне уделяется всё больше внимания со стороны астрономов и ученых, так как возле нее всё чаще начали замечать странные объекты. Многие говорят об НЛО, пролетающих целыми группами, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Летающие тарелки на Луне стали привычными объектами: они начали появляться там так часто, что специалисты уже даже не удивляются. Более того, НЛО начали реже скрываться: в пристальном анализе неба нет смысла, увидеть пришельцев удастся в любом случае.Последнее наблюдение состоялось 12 июля астрономом-любителем. Он в очередной раз решил понаблюдать за нашим природным спутником и заодно записать это всё на видео. Неожиданно астроном заметил четыре летающих объекта, которые вылетели с темной стороны Луны. Все объекты имели сигарообразную форму. Случившееся является далеко не первым случаем, когда во время наблюдения за небом появляются НЛО и их удается записать на камеру. Не нужно быть гением, чтобы осознать огромные размеры объектов. Можно с уверенностью сказать, что это не птицы мельтешились перед телескопом, поскольку на поверхности спутника можно рассмотреть тень от летательных аппаратов.Подобное событие уже случалось в марте этого года. Тогда один астроном-любитель тоже изучал поверхность Луны, как вдруг увидел три объекта, пролетавших над Луной.Немало записей НЛО было сделано также камерами МКС. НАСА сразу же выключает трансляции, как только в кадр попадает что-то таинственное и неизвестное. Наверное, по мнению экспертов или даже властей, люди не готовы еще знать правду.