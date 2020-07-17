Женщина, пережившая околосмертный опыт, рассказала, как в аду наказывают за самоубийство

В 2014 году с Катриной случился неприятный инцидент: ее изнасиловали. Женщина так и не смогла справиться с душевными переживаниями, поэтому решила покончить с собой, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Жизнь в одно мгновение превратилась в ад, поэтому женщина не сумела придумать ничего лучшего, как отправиться на окраину города и выпить там все таблетки от боли в спине, прописанные доктором. Женщина чувствовала, как с каждой минутой холоднеет ее тело, дыхание замедляется, внутри нарастает боль. Она понимала, что скоро умрет. Героиня истории испугалась: она начала обращаться к Иисусу. Душа вырвалась из тела, она оказалась в сплошной тьме, где кто-то разрезал нить, соединяющую ее с физическим телом. Женщина поняла, что больше не сможет вернуться назад. Через достаточно большой промежуток времени на горизонте показалось пятнышко света. Оно хаотично двигалось и имело странную форму. Женщина поняла, что имеет дело с живым существом – с ангелом. Катрину настигло умиротворение. Всё изменилось совсем скоро: сложилось впечатление, будто кто-то набросил одеяло страха. Женщине резко стало некомфортно и холодно. Затем в тело вонзили острые иглы и спицы, и так несколько раз. Также били молнии: боль от них была в тысячи раз сильнее той, которую испытывала Катрина при жизни. Героиня истории стала кричать и умолять, чтобы ее вернули к жизни, но в ответ раздался только демонический смех. Неизвестно как, но женщина смогла вернуться в тело. Несколько часов оно было твердым, словно камень, и не шевелилось. Несмотря на сильную слабость, Катрина смогла сесть за руль авто и поехать домой. Женщина верит, что Иисус услышал ее крики и помог выбраться. «Всякий, кто призовет имя Господа, будет спасен». Катрина полностью переосмыслила свою жизнь. Она поняла, что далеко не деньги делают человека счастливым, а отношения. Нужно ценить близких, а также верить в Бога. Катрине стыдно, что когда-то она буквально ненавидела Господа. Сейчас женщина больше читает Библию и раздает милостыню нуждающимся. Данный околосмертный опыт был опубликован на сайте NDERF.