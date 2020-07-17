Пол-лета прошло – где россияне смогут отдохнуть в оставшуюся половину

Ситуация с туризмом находится в подвешенном состоянии.

Лето 2020 года обычным не назовешь – Россия, как и многие другие страны, вступила в него в ситуации многочисленных ограничений из-за коронавируса.

Что касается туризма, в первую половину лета россияне могли отправиться отдохнуть лишь по стране и то при соблюдении определенных условий, зависящих от региона. Самые отчаянные ездили и продолжают ездить за рубеж через избавленную от COVID-ограничений Белоруссию, в которую им впрочем приходится добираться лишь автотранспортом, пока не действует авиа- и железнодорожное сообщение.

Однако к середине лета карантинные меры стали ослабевать, что сказалось и на туризме. Так что заядлые путешественники все же смогут при желании и этим летом покинуть пределы страны. В любом случае с собой в большинстве случаев туристам придется иметь справку о прохождение теста на коронавирус.

Одним из первых стало восстанавливать авиасообщение России с Турцией – 15 июля правительства этих стран договорились о возобновлении перелетов, правда так и неясно, с какого же числа они начнутся фактически. Эксперты говорят о том, что первые чартеры полетят в Турцию в августе, регулярные же рейсы едва ли возобновят ранее сентября. Однако «Аэрофлот», например, уже открыл продажу билетов в Стамбул на даты с 1 августа — по три рейса в день.

В целом авиасообщение Россия будет возобновлять с теми странами, где заболеваемость коронавирусом составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, при этом среднесуточный прирост числа заболевших и показатель распространения COVID-19 в этих странах не должен превышать 1%.

Также стало известно, что возобновить авиасообщение с Россиией, кроме Турции, готовы еще семь стран. Это Куба, Доминикана, Мальдивы, Мексика, Арабские Эмираты, Египет и Хорватия. Такова информация от Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Также, по данным исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, вскоре выяснится, откроет ли Абхазия границы российским туристам.

По данным Минтранса, открыться для россиян в первую очередь должны Китай, Монголия, Вьетнам, Шри-Ланка, некоторые страны Евросоюза

Италия объявит о своем решении в ближайшие дни, а Испания – к концу июля.

При этом должны будут соблюдаться определенные условия. Например по приезде в Египет российские туристы будут обязаны подписать документ о том, что они не контактировали с больными COVID-19.

На что же реально стоит рассчитывать россиянам? Как пояснила «Блокноту» глава одного из туристических агентств Екатерина Егорова, в ближайшее время жителям РФ о зарубежных поездках в отпуск не стоит и мечтать: «Пока никакой ясности на этот счёт нет, из-за продолжающейся эпидемии границы закрыты. Однако это не значит, что отпуск полностью провалился».

По словам Егоровой, сейчас удачное время для того, чтобы переориентироваться на внутренний туризм. Она отметила, что внушительное число россиян уже выбрали для отдыха курорты Крыма и Краснодарского края. «Можно отдохнуть и на Алтае, и на Байкале. Однако многие не едут никуда, по-прежнему опасаясь заражения коронавирусом».

Впрочем, как говорит собеседница издания, есть вариант вообще не выезжать за территорию родного региона: «Почти везде открылись санатории и базы отдыха».

Пока что можно с уверенностью говорить лишь о том, что россиянам этим летом доступен, хоть и в усеченном виде внутренний туризм. Дети смогут поехать в лагеря, взрослые – в санатории и на базы отдыха, не говоря уж о «диком» туризме с палатками. Еще недавно даже о внутреннем туризме было сложно мечтать, хотя еще в мае власти объявили условия для открытия российских курортов.

Также совершившемся фактом можно считать то, что полтора миллиона россиян лишились уже оплаченного отдыха – это те, кто купил путевки зимой-весной.

В остальном же и путешественники, и представители туристической индустрии ждут решения правительства России и властей зарубежных государств.

Напомним, что ограничения из-за коронавирусной пандемии отменяются в России в три этапа. Сроки введения в действия этих этапов отличаются от региона к региону, завися о эпидемиологической ситуации.

В Москве ограничения начали снимать с 9 июня, когда был упразднен режим пропусков и самоизоляции. Следующими этапами стали 16 июня, 23 июня, 13 июля. Новые ослабления режима ждут столицу 1 августа.