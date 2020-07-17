Обозреватель: Что случилось с отчётом парламента о перевороте 15 июля?

Парламентская комиссия приступила к работе над докладом 4 октября 2016 года, уточняет автор. Она завершила свой доклад 4 январе 2017 года и был передан Исмаилу Кахраману, тогдашнему спикеру Палаты представителей, 12 июля 2017 года, пишет журналист и депутат от главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Но его выводы никогда так и не были обнародованы, отмечает обозреватель.

«Сегодня, в четвёртую годовщину попытки государственного переворота 15 июля, доклад Великого Национального собрания Турции всё ещё отсутствует! Что вы скрываете, почему вы это скрываете и от кого прячете?» — указывает Балбай

Бальбай уточняет, что до сих пор остается много нерешённых вопросов по поводу неудавшегося переворота, включая возможные связи между правящей Партией справедливости и развития (ПСР) и движением Фетхуллаха Гюлена — бывшими союзниками, которых правительство обвиняет в организации попытки переворота.

«Когда мы объединяем все части, мы видим, что есть игра внутри игры. Сегодня всё ещё есть необъяснимые и тщательно скрываемые вещи», — заключает он.