По данным на 16 июля в Алтайском крае еще 10 школьников были дисквалифицированы с Единого государственного экзамена за использование шпаргалок. Об этом рассказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур регионального Минобра Наталья Полосина на официальном портале ЕГЭ.

ЕГЭ в 2020 году проходит не повсеместно, а только для тех, кто намерен поступить в вуз. Сдача выпускных экзаменов была отменена из-за коронавируса. Как утверждает Минобр, процедура проходит с соблюдением санитарных требований.

Наталья Полосина отметила, что в этом году нарушений на ЕГЭ много. «В этом году мы имеем рекордное количество телефонов и шпаргалок», — сказала она. За время прошедших экзаменов было зафиксировано десять нарушений: шесть телефонов и четыре шпаргалки. 13 июля школьники сдавали историю и физику. Один из барнаульских выпускников умудрился пронести телефон на ЕГЭ по истории, который в последствии был изъят, Также в Шипуновском и Алейском районах у двух учеников были обнаружены «шпоры» по физике.

Для дисквалифицированных выпускников ситуация усугубляется тем, что в этом году они не смогут пересдать ЕГЭ. В связи с этим попавшиеся на шпаргалках не смогут поступить в вузы, чему российская армия будет только рада. «Уважаемые выпускники, как бы вы ни старались, все телефоны и шпаргалки будут замечены организаторами в ППЭ и общественными наблюдателями, которые следят за ходом экзамена в режиме онлайн. Берегите себя, думайте о том, какое будущее вы сегодня для себя определяете. Удаление с экзамена лишает вас права его пересдачи в этом году», — предостерегла Наталья Полосина.

Тем не менее, общественные наблюдатели оценивают проведение ЕГЭ положительно, сообщается на сайте краевого Минобра. «Общественные наблюдатели следят за ходом экзаменов дистанционно, онлайн. Может быть, поэтому некоторые дети решают, что будет более ослабленный режим, и проносят шпаргалки. У кого-то просто личная боязнь неудачи. Но настоящая неудача – это когда во время ЕГЭ у тебя вдруг зазвонил телефон», — поведал координатор корпуса общественных наблюдателей Российского союза молодежи Роман Мартыненко.

Между тем уже известны итоги экзаменов по литературе, географии, информатике. На сайте Минобра Алтайского края сообщается, что информатику сдавали более 1 тысячи человек, литературу – порядка 800 человек, географию – около 200 человек. Отмечается, что результаты в этом году лучше в сравнении с прошлым. В этих дисциплинах увеличилось число стобалльников, на данный момент их 29.

Напомним, ранее стало известно, что четыре выпускника в Алтайском крае были удалены с ЕГЭ по русскому языку за нарушения.