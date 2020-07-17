Песков рассказал об отношении к акциям протеста в российских городах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконными действия граждан, которые перекрывают улицы во время несанкционированных акций.

Дмитрий Песков.

http://kremlin.ru

Он также оценил действия полиции на митингах в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске.

«Очевидно, что перекрывать улицы — это противозаконно», — цитирует RT представителя Кремля.

На вопрос, почему на митингах в Москве полиция задерживает людей, а в Санкт-Петербурге и Хабаровске нет, Песков сообщил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».

И добавил, что права граждан должны одинаково обеспечиваться во всех регионах России.

15 июля в Москве проходил несанкционированный митинг против изменения Конституции, пишет ura.ru. По данным МВД, во время протестов полиция задержала 132 человека. На аналогичной акции в Санкт-Петербурге задержанных нет.

Митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала в Хабаровске также проходят без вмешательства полиции. При этом сам чиновник акции протеста не одобряет.

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