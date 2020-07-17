Названы сроки появления «Авифавира» в аптеках

Препарат «Авифавир» для лечения коронавируса будет одобрен для амбулаторного применения до конца этого месяца. Об этом сказано в заявлении главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.»Авифавир» в аптеках, когда и где можно купить»Мы ожидаем одобрения именно аптечного применения, мы работаем активно с министерством здравоохранения России», — сказал он.Однако из-за противопоказаний его будут продавать только по рецепту.

Его уже начали продавать в другие страны. Так, заявку на покупку выслали 50 государств, включая Мексику, Перу, Саудовскую Аравию.Лекарство уже поставили в медицинские учреждения по России. В конце мая «Авифавир» зарегистрировал Минздрав РФ. Препарат включен в методические рекомендации министерства для лечения и стал первым в мире препаратом на базе «Фавипиравира», одобренным для лечения коронавируса.В России за минувшие сутки выявили 6428 новых пациентов с COVID-19, всего в стране коронавирусом с начала пандемии заразились 752 ?797 человек. Во всем мире это число уже превысило 13,5 млн.