В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
«На сегодняшний день в соответствии с планом, который утвердило правительство, разрабатывается 26 вариантов вакцин», — рассказала она.
Голикова добавила, что результаты исследований дают уверенность в том, что в ближайшее время начнут применяться сразу несколько эффективных вакцин.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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