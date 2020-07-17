В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день в соответствии с планом, который утвердило правительство, разрабатывается 26 вариантов вакцин», — рассказала она.

Голикова добавила, что результаты исследований дают уверенность в том, что в ближайшее время начнут применяться сразу несколько эффективных вакцин.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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