​31 новый случай коронавируса обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявлен 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5 157 случаев, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По словам специалиста, под наблюдением в республике остаются 1 232 человека, из них 90 граждан в последние две недели приехали из-за рубежа, остальные — контактные с больными. В аэропорту «Казань» провели санитарно-карантинный контроль в отношении 38 самолетов, специалисты осмотрели 3 888 пассажиров и членов экипажа. Лица с признаками инфекционных заболеваний не выявлены.

На сегодняшний день выздоровели 4 017 человек, в том числе 38 — за минувшие сутки, отметил начальник управления здравоохранения Казани, замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

По данным оперативного штаба РТ, 1 случай завозной, остальные — контактные. 6 человек госпитализированы, 25 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Умерли с начала пандемии 27 пациентов (плюс 1 случай за сутки).

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 12, по три случая — в Набережных Челнах и Лениногорском районе, по два — в Балтасинском и Зеленодольском. По одному случаю обнаружили в Алексеевском, Высокогорском, Заинском, Кайбицком, Кукморском, Мамадышском, Нижнекамском, Сабинском и Ютазинском районах.

Заболевшие по возрастным группам: от 18 до 30 лет — 4 человека, от 30 до 50 — 12, от 50 до 60 — 10, от 60 до 70 — 4, от 70 до 80 — 1.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 406 случаев заражения коронавирусом, из них 26% без симптомов. Нарастающим итогом выявлено 759 203 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 539 373 человека, умерли 12 123. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (575), Свердловская область (301), Ханты-Мансийский АО (249), Санкт-Петербург (244), Алтайский край (228).