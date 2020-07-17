Как сделать мороженое из молока у себя дома?

В ожидании лета так хочется порадовать себя мороженым. Магазинные лакомства часто вызывают сомнение, кроме того неизвестно их происхождение и условия готовки. Поэтому многие предпочитают не тратить деньги, ведь такой десерт довольно просто приготовить дома. Освежающий десерт получится на много вкуснее, как сделать мороженое из молока читайте здесь.

Во время готовки рекомендовано использовать классический рецепт или вводить другие ингредиенты, составляя тем самым составляя свои семейные рецепты по изготовлению домашнего мороженого.

Но начинать знакомство с рецептурой десерта все же лучше с классического варианта.

Как приготовить

Для создания нужен минимальный набор продуктов который есть у любой хозяйки на кухне.

В классический рецепт входят следующие ингредиенты:

молоко 1,5 л;

куриные яйца 3 шт;

белый сахар-песок 1 ст.л;

ваниль.

Не важно какой именно вид молока будет использоваться, но любителям сливочного вкуса стоит выбирать молоко с высоким процентом жирности. Если же его под рукой нет, то используйте обычные сливки.

Итак, чтобы приготовить домашнее мороженое от вас потребуется:

Сначала необходимо отделить желтки от белков, так как использоваться будут только желтки. Их перемешивают с сахаром постепенно вводя 1⁄2 стакана молока, и один пакет с ванилью. Оставшееся молоко не прячем в холодильник, а переливаем в эмалированную кастрюлю и доводим до кипения. Когда молоко закипит, его необходимо аккуратно влить в яично-сахарную смесь, постоянно перемешивая. Готовая смесь по консистенции должна быть похожа на сметану. Не прекращая помешивать емкость ставят на плиту и нагревают до появления пузырьков. С их появление десерт снимают с огня. Полученную массу процеживают и переливают в мороженицы, где десерт будет остывать. Мороженицы прячем в холодильник, где они должны простоять не менее 3 часов до полной заморозки.

Основные этапы завершены и уже через несколько часов мороженое можно будет подавать к столу, желательно дать ему немного растаять. Готовый десерт легко украсить ягодами шоколадной стружкой, орехами, медом или другими дополнительными элементами, которые добавят вкус десерту.