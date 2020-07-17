Россияне устроили массовый крестный ход памяти царской семьи вопреки запрету

Жители Екатеринбурга устроили крестный ход памяти царской семьи Романовых несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе. Запись опубликована в Telegram-канале «Пул №3».

«В Екатеринбурге несколько тысяч человек отправились в крестный ход памяти семьи Романовых», — отмечается в подписи к видео. На кадрах видно, как горожане и служители церкви идут по улице с иконами в темное время суток.

Ранее сообщалось, что в деле об убийстве царской семьи появились новые детали. Cтарший следователь по особо важным делам СКР Марина Молодцова отметила, что во время следственных экспериментов были исключены некоторые версии. Так, например, в ходе расследования была опровергнута версия о том, что тела убитых уничтожили, используя серную кислоту и огонь.

16 июля 2018 года сообщалось, что следствие окончательно удостоверилось в подлинности останков царской семьи, найденных на месте их гибели в Екатеринбурге.

Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000-м РПЦ причислила членов царской семьи к лику святых.