Луцькі муніципали демонтували незаконні гаражі. ФОТО

Інспектори відділу демонтажів та евакуації департаменту муніципальної варти знесли незаконно розміщені гаражі.

Про це йдеться на сторінці департаменту у фейсбуці.

Муніципали демонтували споруди згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 02.10.2019 №606-10 «Про демонтаж металевих конструкцій біля будинку на вул. Степана Бандери, 5». Два гаражі були розміщені біля трансформаторної підстанції «Волиньобленерго» за вказаною адресою.

В жовті минуло року власники вказаних двох гаражів звертались до міської ради з проханням надати їм час для добровільного демонтажу, але зважаючи на те, що гаражі так і не були прибрані з території загального користування добровільно у визначений термін, демонтаж провели працівники департаменту муніципальної варти.

Також у рамках боротьби з порушниками правил благоустрою у Луцьку, муніципали знайшли ще один незаконнорозміщений гараж на вулиці Профспілковій 4. Інспектор склав відповідний протокол, який розгляне адміністративна комісія за місцем проживання порушника.

Через відсутність дозвільних документів на розміщення даного гаража, департамент муніципальної варти підготує проєкт рішення виконавчого комітету про його демонтаж.