Выявлен характерный признак тяжелой формы коронавируса

У всех пациентов с тяжелой формой коронавируса обнаруживается дефицит интерферона и усиленное воспаление. К такому выводу пришли французские ученые, чьи результаты исследования опубликованы в журнале Science.

У всех исследуемых больных, заявили ученые, проявлялась нехватка интерферона типа I, выделяемого организмом для борьбы с вирусом. Его выработка замедляет прогрессирование COVID-19, сообщает РИА «Новости».

По последним данным, в мире зафиксировано более 13,3 млн заражений COVID-19. От нового вируса скончались более 579 тыс. человек.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 428 случаев заражения коронавирусом, из них 24,1% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 752 797 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 531 962 человека, умерли 11 937. Лидеры по приросту новых случаев за сутки: Москва (531), Свердловская область (349), Санкт-Петербург (256), Ханты-Мансийский АО (252), Нижегородская область (221), Алтайский край (215).

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения в республике достигло 5 126.