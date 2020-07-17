В 2020 году школьные линейки отменили из-за пандемии коронавируса

В марте этого года все школьники стали обучаться в дистанционной форме в связи с распространением опасной коронавирусной инфекции на территории России. Родители и дети оказались в затруднительной ситуации, так как обучение в школе было более привычным, а новая система оказалась многим не понятной и тяжелой.

Школы 1 сентября 2020 года откроют или нет, будут ли линейкиСейчас активно распространяются слухи о том, что дистанционное обучение сохранится и этой осенью, ведь ожидается еще одна эпидемиологическая волна, и школы опять вынуждены будут закрыться.

Министерство просвещения России сообщает, что если показатели заболеваемости коронавирусом будут оставаться на высоком уровне, то школьные линейки, которые традиционно проводятся 1 сентября каждого года будут отменены. Эта новость возмутила общественность, особенно расстроились первоклассники и их родители.

Сергей Кравцов, глава Министерства, обратил внимание общественности на то, что линейки все же пройдут, но в новом формате, который позволит обеспечить безопасность здоровья граждан. Он отмети и тот факт, что отменять на постоянной основе традиционное обучение не будут. На данный момент пока не уточняется, в каком именно формате пройдет праздник.

Скорее всего, будут приняты меры по обеспечению средствами индивидуальной защиты всех присутствующих на линейке, а также по соблюдению социальной дистанции, так как эти принципы считаются самыми надежными в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Однако, как будет соблюдена социальная дистанция на линейках 1 сентября, и разрешат ли там присутствовать родителям школьников, точной информации нет.