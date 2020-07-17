Для россиян остается актуальным вопрос об амнистии в 2020 году

Ожидаемая амнистия 2020, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, судя по количеству писем и звонков, продолжает оставаться в фокусе внимания большого количества российских граждан.

Амнистия в 2020 году, будет или нетПрошел День Победы 9 мая 2020 г., прошел парад Победы 24 июня 2020, на 26 июля 2020 запланирована дата прохождения «Бессмертного полка». Страна постепенно выходит из ограничений, связанных с COVID-19. Однако никакой новой информации о хоть каком-то движении в вопросе об амнистии, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не появляется. Напротив, поступают сведения о том, что амнистия 2020 не отложена, а полностью отменена.

Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» заявил глава Комитета Государственной Думы Российской Федерации по законодательства Павел Крашенинников:

«Вынужден огорчить: на данный момент амнистия не предполагается».

Тому есть несколько причин. Главная – мы не можем проводить амнистию по одним и тем же статьям каждый раз. Иначе получается, что государство дает такой посыл, что есть статьи Уголовного кодекса, по которым точно будете сидеть, а есть статьи, по которым, может быть, амнистируют. Что, согласитесь, не очень хорошо.

Если амнистию готовить, то нужно, конечно, на другие статьи смотреть. И делать тщательно, не быстро и не подгоняя серьезную акцию под определенную дату, пускай и самую лучшую».

Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.