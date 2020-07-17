Що буде із субсидіями наступного року

Уряд України не має наміру скорочувати субсидії в 2021 році. Наразі передбачається, що на них у наступному році виділять стільки ж коштів, скільки і в поточному.

Про це в четвер, 16 липня, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише Кореспондент.

Він зазначив, що скорочення субсидій не планується, незважаючи на те, що тариф на опалення буде знижено і ще більше домогосподарств вийдуть з категорії незахищених.

«Тому на даному етапі ми припускаємо такий же обсяг (субсидій, — ред.), як і на цей рік», — зазначив Марченко.

Він також висловив упевненість, що в бюджет-2021 закладуть достатньо коштів на субсидії на житлово-комунальні послуги.