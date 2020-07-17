СК нашел «неопровержимые доказательства» вины Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.

«Уже на этом этапе у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского, — сообщила Петренко. — Эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах».

По словам Петренко, для следствия очевидно, что решения о совершении убийства принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов.

«Именно представители этой банды, как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники. Сам же Фургал неоднократно прикрывался своим депутатским статусом и не являлся к следователю для дачи показаний», — сообщила Петренко.

Напомним, 10 июля Басманный суд Москвы вынес решение об аресте губернатора Хабаровского края Фургала. Он обвиняется в покушениях на убийство и убийствах на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Чиновник свою вину не признал.

Ранее сообщалось, что Фургала задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении местной организованной преступной группы. Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации убийств предпринимателей и покушении, совершенных ОПГ на территории Хабаровского края и Амурской области. Показания на чиновника, по заявлению следкома, дали его предполагаемые сообщники.