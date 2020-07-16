Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

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Reuters
Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Месяцем ранее российские вложения составляли $6,85 млрд, указано в сообщении. За май доля долгосрочных облигаций снизилась с $4,01 млрд до $3,75 млрд, краткосрочных – с $2,83 млрд до 1,63 млрд.
При этом, по данным минфина США, крупнейшим держателем американских госбумаг является Япония с $1,26 трлн. Второе место занимает Китай с $1,08 трлн.
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