Аэропорт «Шереметьево» отложил строительство терминала С2

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Международный аэропорт «Шереметьево» перенес сроки строительства второй очереди терминала C и реконструкцию терминала F на 2030-е годы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.

Терминал С-2 мощностью 10 млн пассажиров в год планируют построить в 2030-х годах. Его создание оценивается в $414,5 млн.

Реконструкция терминала F обойдется в $120 млн и запланирована на 2031 год.

Ранее завершить строительство С-2 рассчитывали к 2023 году, а реконструкцию F собирались начать в этом году.

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