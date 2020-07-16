В Москве пара геев-блогеров доводит ветеранку ВОВ

Соседи рассказали другую сторону нашумевшей истории

В «Блокнот» обратились соседи пенсионерки, которая стала известна в СМИ благодаря своему конфликту с двумя проживающими рядом геями. Соседи рассказали, что гей-пара намеренно искажает информацию и выставляет соседку в дурном свете, чтобы «хайпануть».

Пара гей-активистов ЛГБТ заселились в съемную квартиру около месяца назад. Они действительно не понравились бабушке-ветерану, о чем та им сообщила прямым текстом. На это один из геев, по совместительству блогер, стал хамить пенсионерке и снимать ее реакцию на видео.

«У него очень много подписчиков, и он начал выкладывать все самые ужасные ролики с ней в инстаграм, а затем пару дней назад опубликовал их в Mash и они расползлись по интернету. Вчера ролик появился в прямом эфире России 24. Он таким образом хайпит набирает лайки, — рассказывают соседи. — Мы являемся их прямыми соседями и понимаем, что ситуация с каждым часом и днем набирает обороты, что не дает нам время предпринять шаги для опровержения.»

Бабушка — ветеран войны, отмечают соседи и подчеркивают, что для своего возраста ведет себя крайне адекватно, хотя, опять же в силу возраста не любит геев. Тем не менее, пока до новых соседей проживала другая пара ребят, никаких проблем не было.

«Ужасно за нее обидно, она очень переживает. Мы сами не против геев, но этих геев хочется назвать только другим более обидным словом», — объясняют соседи. Они бы хотели обратить внимание на то, что у истории есть и другая сторона, которая известна всем, кто лично знаком с фактами и много лет знает попавшую в неприятную историю бабушку.

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