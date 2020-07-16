Опрос: Большинство турок считают, что их дела идут хуже, чем в прошлом году

В ходе исследования 85% опрошенных назвали свои финансовые перспективы «посредственными», «плохими» или «очень плохими», отметив, что неравенство в доходах возросло, пишет Cumhuriyet.

По мнению участников опроса, основными проблемами страны являются экономика и безработица.

Опрос также включал вопросы о том, как правительство Турции справилось с кризисом в области здравоохранения, вызванным пандемией COVID-19. 51,1% опрошенных считают, что правительство хорошо справляется с ситуацией, в то время, как только 30% высказали положительное мнение о действиях властей в отношении экономики и занятости.

Что касается реакции муниципалитетов на пандемию, 32,2% заявили, что они справились успешно, а 46,6% назвали их работу частично успешной.