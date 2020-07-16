В Павловском районе следователи возбудили уголовное дело из-за гибели обварившегося кипятком ребенка

Павловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти восьмимесячной девочки в одном из сел муниципалитета. Как сообщается на сайте краевого ведомства, ребенок обварился кипятком и впоследствии скончался.

По данным следствия вечером 12 июля в одном из сел Павловского района девочка, находясь дома, опрокинула на себя ведро с горячей водой, в результате чего получила термические ожоги всех частей тела. Через несколько дней от обширных ожогов ребенок скончался в медицинском учреждении.

Следственные органы по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас правоохранители ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу и устанавливают обстоятельства гибели ребенка.