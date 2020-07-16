ЄС продовжив заборону на в’їзд українців

Європейський союз оновив «зелений список» країн, громадяни яких можуть вільно потрапити на його територію. України там наразі немає.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Європи, — пише Громадське.

Список обіцяють і надалі переглядати кожні 2 тижні.

Нині вирішили, що з 16 липня держави-члени Євросоюзу повинні почати скасовувати обмеження на зовнішніх кордонах для резидентів таких країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс та Уругвай.

Водночас зі списку «безпечних» країн вилучили Чорногорію та Сербію. Тепер туристи з цих країн не зможуть вільно потрапити у ЄС.

Рада Європейського Союзу 30 червня оприлюднила список країн, щодо яких знімуть обмеження на в’їзд, починаючи з 1 липня. До переліку увійшли 14 країн. України серед них не було. Водночас окремим категоріям українців в’їзд в ЄС усе ж дозволяється.

Рада ЄС наголошує, що її рішення не є юридично зобов’язувальним: кожна країна-член сама може визначати, для яких країн дозволяти в’їзд.

Для визначення того, чи знімати обмеження на в’їзд для громадян третіх країн, ЄС пропонує три критерії:

кількість нових випадків COVID-19 за останні 14 днів на 100 тисяч населення має бути близькою чи нижчою за середній показник ЄС станом на 15 червня 2020 року;

протягом цього 14-денного періоду має спостерігається стабільність або зменшення кількості нових випадків інфікування коронавірусу порівняно з попереднім 14-денним періодом;

також береться до уваги загальна оцінка реагування країни на епідемію коронавірусу з урахуванням доступної інформації (зокрема обсяги тестувань, стримування епідемії, повідомлення про неї тощо, а також надійність інформації про епідемію).

Заборону на в’їзд до ЄС через епідемію коронавірусу ввели ще в середині березня. Вона мала тривати 30 днів, після чого її кілька разів продовжували.