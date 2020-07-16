«Будет катастрофа»: Баку пригрозил подрывом армянской АЭС

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В Минобороны Азербайджана предупредили Армению, что могут нанести удар по армянской АЭС, последствия которого «будут катастрофой» для страны, передают местные СМИ. Незадолго до этого появились сообщения и об угрозах со стороны Армении. Чиновники отмечали, что могут атаковать плотину азербайджанского водохранилища, что приведет к затоплению огромных территорий.

Азербайджан пригрозил Армении высокоточным ударом по АЭС, которая расположена вблизи армянского города Мецамор. «Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении», — приводит Ozu.az слова главы пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы.

Таким образом чиновники ответили на сообщения о том, что Армения может атаковать плотину Мингечевирского водохранилища. Это могло бы привести к затоплению больших территорий.

При этом в Минобороны заверили, что средства ПВО, которые есть у Азербайджана, не позволят противнику нанести удар по объектам страны. Тема возможных ударов по плотине и АЭС неоднократно затрагивалась местными СМИ.

В 2014 году глава Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов в интервью порталу Haqqin.az заявил, что если плотина будет подорвана, то вода из водохранилища может дойти до Баку. Между водохранилищем и столицей Азербайджана примерно 300 км.

Последние стычки между военными Армении и Азербайджана начались 12 июля на границе стран, который проходит через Товузский район. При этом Минобороны двух государств обвиняли друг друга в атаке. Так, азербайджанские чиновники утверждали, что армянские военные «грубо нарушили режим прекращения огня» и обстреляли позиции противника «из артиллерийских установок».

Армяне, в свою очередь, заявили, что Азербайджан начал первым, отправив своих военнослужащих на территорию Армении. «Сегодня в 12:30 [11:30 мск] азербайджанские ВС по непонятным для нас причинам на машине УАЗ попытались нарушить госграницу Армении в направлении области Тавуш», — утверждает армянская сторона.

После предупреждения, противник оставил машину и вернулся на свои позиции, после чего «армянская позиция» была «подвергнута артиллерийскому обстрелу».

Как бы то ни было, в результате столкновения «погибли двое военнослужащих азербайджанской армии, пятеро ранены». В оборонном ведомстве Армении сообщили, что «со стороны армянских ВС потерь нет».

Из-за эскалации конфликта на границе с Арменией президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил в отставку главу МИДа Эльмара Мамедъярова. Свое решение он обосновал тем, что во время обстрела не смог найти главу ведомства на рабочем месте.

Согласно распоряжению Алиева, новым главой МИД Азербайджана назначен Джейхун Байрамов, который ранее занимал пост министра образования.

По мнению политического аналитика Ильгара Велизаде, освобождение от должности министра может быть связано с отсутствием результатов переговоров по карабахскому конфликту.

Карабахский конфликт — это давний спор Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о своем выходе из Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годах прошли боевые столкновения, в результате которых Азербайджан лишился контроля над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года над урегулированием конфликта работает Минская группа ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.

«Складывающаяся обстановка на границе с Арменией, естественно, требует от всех причастных исполнительных структур особой готовности и слаженности в действиях. В данном случае МИД является одним из ключевых министерств, которое отвечает за процесс урегулирования, непосредственно ведет переговорный процесс. И в этом случае отсутствие главы МИД на рабочем месте, мягко говоря, вызывает недоумение», — отметил эксперт в комментарии РИА «Новости».

Сам президент Азербайджана ранее отмечал, что видеоконференции по переговорному процессу мирного урегулирования конфликта «не имеют значения», а сам «переговорный процесс не ведется». Он отметил, что это лишь показывает, что «Минская группа ОБСЕ находится в действии». Но подчеркнул: «Быть в действии не означает быть действенным».

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